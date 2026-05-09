Incontro con il ministro Giorgetti e l' assessore Sertori su industria energia e territorio

Venerdì si è svolto un incontro pubblico presso l’Hangar Manzoni di Pescarenico, promosso dalla Lega, con la partecipazione del ministro dell’economia e delle finanze e dell’assessore regionale agli enti locali e montagna. L’evento ha visto un’ampia presenza di cittadini e rappresentanti locali, che hanno ascoltato gli interventi delle autorità sui temi di industria, energia e territorio. La discussione si è concentrata sui progetti e le iniziative in corso nella regione.

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Grande partecipazione all’incontro pubblico organizzato dalla Lega venerdì presso l’Hangar Manzoni di Pescarenico, che ha visto la presenza del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e dell’assessore regionale agli enti locali e montagna, Massimo Sertori. “L’appuntamento ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Energia, Sertori rilancia: “Autonomia in dieci anni con nucleare e rinnovabili”Puntare all’autonomia energetica del Paese entro dieci anni, attraverso un mix tra nucleare di nuova generazione e fonti rinnovabili, senza... Chimica ed Energia: “L’industria del territorio saprà trasformare le criticità in opportunità”Intervento del presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, dopo il via libera Zes al progetto gigafactory targato Eni, in sinergia con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incontro con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney; Incontro del Ministro degli Esteri Antonio Tajani con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio; Incontro con il vicepresidente della Commissione UE Fitto; Incontro con il Primo Ministro eletto dell’Ungheria. VIDEO INCONTRO MELONI RUBIO OGGI, COSA SI SONO DETTI | Dialogo franco, crediamo nell’unità dell’OccidenteIncontro Meloni Rubio a Palazzo Chigi: di cosa hanno parlato, cosa si sono detti oggi, il ruolo dell'Italia per il Libano, i rapporti con il Vaticano ... ilsussidiario.net Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell’organico e la tutela delle disciplineSi è svolto nella giornata del 6 Maggio 2026 al Ministero dell'Istruzione e del Merito un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per ... ilmessaggero.it [Spoiler di SmackDown] Incontro titolato organizzato per Clash in Italia reddit Si è svolto oggi al Ministero del Turismo l’incontro bilaterale tra il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e il Ministro del Turismo presso il Regno dell’Arabia Saudita, Ahmed bin Aqil Al Khateeb. Leggi di più sul sito bit.ly/4toxl8y x.com