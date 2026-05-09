Incontro con il ministro Giorgetti e l' assessore Sertori su industria energia e territorio
Venerdì si è svolto un incontro pubblico presso l’Hangar Manzoni di Pescarenico, promosso dalla Lega, con la partecipazione del ministro dell’economia e delle finanze e dell’assessore regionale agli enti locali e montagna. L’evento ha visto un’ampia presenza di cittadini e rappresentanti locali, che hanno ascoltato gli interventi delle autorità sui temi di industria, energia e territorio. La discussione si è concentrata sui progetti e le iniziative in corso nella regione.
Grande partecipazione all’incontro pubblico organizzato dalla Lega venerdì presso l’Hangar Manzoni di Pescarenico, che ha visto la presenza del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e dell’assessore regionale agli enti locali e montagna, Massimo Sertori. “L’appuntamento ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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