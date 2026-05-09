Inclusione e riciclo i ragazzi fragili rimettono in sella le biciclette dimenticate

Un nuovo progetto sociale chiamato “Riciclabilità” prende il via nella zona della Collina delle Cannigge, a Badia di Longiano. Promosso dall’associazione locale, si concentra sull’inclusione e sul riciclo, coinvolgendo giovani con diverse fragilità. L’iniziativa mira a far riscoprire loro il piacere di pedalare, attraverso la riqualificazione di biciclette dimenticate o abbandonate. La collaborazione tra volontari e partecipanti riguarda attività di recupero e riutilizzo di mezzi, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’integrazione sociale.

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