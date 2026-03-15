L’inclusione salva il borgo di Castelmarte | la cooperativa dei ragazzi fragili riapre i battenti e mette uno scudo contro lo spopolamento

A Castelmarte, un borgo di Como, la cooperativa che coinvolge giovani con fragilità riapre le sue attività, offrendo opportunità di lavoro e contribuendo a contrastare lo spopolamento del paese. La riapertura rappresenta un passo importante per la comunità locale, che spera di mantenere viva la propria identità e le tradizioni attraverso iniziative di inclusione sociale e occupazionale.

Castelmarte (Como), 15 marzo 2026 – Salvare il borgo storico di un piccolo paese che si spopola e inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità. Parte da Castelmarte, Comune dell’ Erbese di 1250 anime, abbarbicato su un’altura con le Grigne e le Prealpi a incorniciare l’abitato, un progetto che potrebbe dare il via a esprimenti simili nei piccoli centri che rischiano l ’abbandono. Si chiama “Legami” il progetto della Cooperativa Noi Genitori che, grazie alla disponibilità del Comune di Castelmarte, ha riaperto le saracinesche della storica Cooperativa di consumo inaugurata nel 1920. Da qualche settimana chi sale nel centro del paese ritrova finalmente un negozio di alimentari, il bar e una trattoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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