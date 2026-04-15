I soci del Monte dei Paschi di Siena hanno deciso di rinnovare la propria fiducia a Luigi Lovaglio, confermandolo alla guida della banca. Nel frattempo, Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, ha annunciato di aver deciso di uscire dalla posizione di osservatore, abbandonando così la propria neutralità nel processo decisionale. La mossa segna un cambiamento nelle dinamiche interne alla banca e nella composizione degli investitori coinvolti.

Il Monte dei Paschi di Siena regala un altro, clamoroso, colpo di scena. La holding della famiglia Del Vecchio, Delfin, ha sciolto le riserve abbandonando il ruolo di osservatore neutrale che si era ritagliata. E forte del suo 17,5% nel capitale della banca ha ribaltato il tavolo votando a favore della riconferma di Luigi Lovaglio alla guida dell’istituto, mettendo in minoranza la lista dei candidati del consiglio di amministrazione uscente che godeva del sostegno del socio Francesco Gaetano Caltagirone. E che aveva messo alla porta il banchiere lucano considerato l’artefice del risanamento dell’istituto. Ad anticipare la notizia della presa di posizione di Francesco Milleri era stata Repubblica a poco meno di un’ora dal voto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I soci del Monte dei Paschi di Siena rimettono in sella Luigi Lovaglio. Delfin volta le spalle a Caltagirone

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