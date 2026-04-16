Incidente frontale tra auto e moto a Castellabate | ferito un ragazzo

Nella serata di ieri, a Santa Maria di Castellabate, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto lungo il Lungomare Brancale. L’impatto frontale ha causato il ferimento di un ragazzo che si trovava a bordo della moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Paura, nella tarda serata di ieri, a Santa Maria di Castellabate, dove una moto e un’automobile si sarebbero scontrate frontalmente lungo il Lungomare Brancale. Nel violento impatto un ragazzo, originario di Agnone, è caduto rovinosamente sull’asfalto riportato lesioni e ferite.I soccorsiSul.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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