Incidente tra auto e furgone a Teggiano | ferita una donna

Oggi a Teggiano si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra via delle Forbici e via Pozzo. Un'auto e un furgone sono entrati in collisione, provocando il ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La donna ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Attimi di apprensione questa mattina a Teggiano per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via delle Forbici e via Pozzo. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500X condotta da una donna e un furgone guidato da un giovane, entrambi residenti del posto, si sono violentemente.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra due auto, ferita una donna incinta nel tamponamento in rotonda Furgone perde piede stabilizzatore, coinvolte due auto: ferita una donnaMomenti di apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la Via del Mare, nel territorio di Case del Conte, frazione di Montecorice, dove un furgone in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente sull’A14 tra auto e moto: motociclista grave, tratto riaperto dopo oltre un’ora; Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza; Incidente tra auto e moto, ferito un centauro; Incidente tra auto e camion, chiusa per ore la statale 225 della Val Fontanabuona. Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio. Il sindaco: «Strada pericolosa» - Foto e videoTragico incidente nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, lungo la provinciale 91: un giovane ciclista, di soli 19 anni, è morto dopo uno scontro con una Bmw. Inutili i soccorsi intervenu ... ecodibergamo.it Incidente a Torino, scontro tra auto e scooter: uomo trasportato all'ospedale Maria VittoriaIncidente a Torino Parella venerdì 8 maggio intorno alle 19. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Pietro Cossa e strada Antica di Collegno. Coinvolti un’auto e uno scooter Yamaha T-Max. Il ... torinotoday.it Incidente sul raccordo anulare: scontro in galleria, morto un uomo ift.tt/KGoaeD1 x.com Farsi riassumere in Poste italiane dopo un incidente durante la settimana di prova reddit