Furgone perde piede stabilizzatore coinvolte due auto | ferita una donna

Nel pomeriggio di oggi lungo la Via del Mare, nel territorio di Case del Conte, frazione di Montecorice, un furgone ha perso il piede stabilizzatore, che si è staccato improvvisamente. L’oggetto ha colpito due auto in transito, coinvolgendo anche una donna che si trovava all’interno di una delle vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dei coinvolti.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la Via del Mare, nel territorio di Case del Conte, frazione di Montecorice, dove un furgone in transito ha improvvisamente attivato un piede stabilizzatore che ha colpito due auto che stavano sopraggiungendo. A seguito dell’episodio è rimasta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidenti: nell'aretino coinvolte tre auto, una donna feritaArezzo, 16 marzo 2026 – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri sulla Strada regionale 71 nel comune di Subbiano ( Arezzo), all'altezza del... Auto precipita su un furgone in sosta: un morto e una donna ferita gravemente nel SalernitanoUn uomo morto e una donna in gravi condizioni è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad Agropoli , nel... Aggiornamenti e dibattiti Montecorice, furgone perde stabilizzatore: due auto colpite, una feritaPaura nel pomeriggio lungo la Via del Mare, dove un’anomalia a un mezzo in transito ha provocato un incidente che ha coinvolto due auto. Nel tratto che attraversa la frazione Case del ... ilmattino.it Furgone perde un pezzo, colpisce un'auto e ferisce due personeMomenti di paura nel pomeriggio lungo la Via del Mare, nel tratto che attraversa la frazione Case del Conte, nel territorio di Montecorice, dove un’anomalia a un mezzo in transito ha provocato un inci ... ilfattovesuviano.it