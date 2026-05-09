Incidente sull’A2 del Mediterraneo | anziana muore dopo dieci giorni

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato dieci giorni fa lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, coinvolgendo un’anziana donna di 88 anni originaria della Calabria. La donna è rimasta ferita in modo grave e, nonostante le cure, è deceduta nelle ultime ore. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

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Non ce l’ha fatta Gemma Arcuri, l’88enne originaria della Calabria rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto dieci giorni fa lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. La donna è deceduta nelle ultime ore dopo il ricovero presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove era stata.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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