Incidente sull’A2 del Mediterraneo | anziana muore dopo dieci giorni
Un incidente si è verificato dieci giorni fa lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, coinvolgendo un’anziana donna di 88 anni originaria della Calabria. La donna è rimasta ferita in modo grave e, nonostante le cure, è deceduta nelle ultime ore. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Non ce l’ha fatta Gemma Arcuri, l’88enne originaria della Calabria rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto dieci giorni fa lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. La donna è deceduta nelle ultime ore dopo il ricovero presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove era stata.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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