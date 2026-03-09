Una donna di 74 anni è deceduta dopo dieci giorni di ricovero a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto sulla via Appia, vicino allo svincolo con la Frosinone-Mare il 27 febbraio. La sua morte ha concluso una vicenda che ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni del traffico in quella zona. La notizia è stata confermata dalle autorità intervenute sul posto.

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda dell'incidente avvenuto lo scorso 27 febbraio sulla via Appia, all'altezza dello svincolo con la Frosinone-Mare. Carmina Di Manno, 74 anni, è morta dopo circa dieci giorni di ricovero in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro. La donna era rimasta coinvolta in un violento impatto stradale mentre viaggiava in auto insieme al figlio. Lo schianto con un camion. Secondo quanto ricostruito finora, il veicolo sul quale si trovava la 74enne sarebbe stato urtato da un camion. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dello scontro.

© Dayitalianews.com - Muore dopo dieci giorni di ricovero Carmina, 74 anni, coinvolta in un incidente sull’Appia

