Incidente tra auto e bisarca sull' A2 del Mediterraneo | un ferito

Momenti di paura, questa mattina, lungo l' A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Atena Lucana e Polla (in direzione nord), dove un'auto Fiat 600, guidata da un uomo della provincia di Potenza, ha tamponato una bisarca. I soccorsiNel violento impatto la vettura è stata seriamente danneggiata e il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incidente tra 3 auto sull'A2 del Mediterraneo: traffico in tiltPaura, oggi pomeriggio, lungo l'A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili, tra gli svincoli di...

Grave incidente sull'A2 del Mediterraneo, tra Pontecagnano e San Mango: traffico in tiltEnnesimo incidente stradale lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, nel tratto tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango...

Temi più discussi: Roma, incidente in via Prenestina tra auto e mezzo Ama: muore una donna; Incidente a Torino, scontro tra auto e ambulanza: tre feriti; Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto; Incidente tra un'auto e più moto tra Brozzo e Lodrino: cinque feriti.

Incidente a Calco tra 4 auto e un camion: due mortiLe due vittime avevano n51 e 68 anni, entrambi lecchesi. I due feriti sono un giovane di 24 anni e una donna di 26. Morto anche un cane tra le lamiere ... rainews.it

Morti Mirko Formenti e Francesco Bonfanti nell’incidente tra un camion e tre auto a CalcoSecondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale sulla SS342, ma la dinamica e le cause sono ancora tutte da chiarire ... ilgiorno.it

Grave incidente stradale in serata: un'auto si capovolge sulla carreggiata dopo l'urto con un altro veicolo, traffico in tilt - facebook.com facebook

Due persone sono morte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Calco, in provincia di Lecco, nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. A scontrarsi un autoarticolato e tre auto lungo la Sp342. Due le persone rimaste ferite. x.com