Incidente sulla SS121 ad Adrano | tre auto coinvolte ferite due donne in gravidanza

Questa mattina sulla strada statale 121, al bivio Mandarano tra Adrano e Biancavilla, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Due donne in gravidanza sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è ancora disponibile sui dettagli delle cause.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro al bivio Mandarano. Un incidente stradale con diversi feriti si è verificato questa mattina lungo la strada statale 121, nel territorio di Adrano, al confine con Biancavilla. Lo scontro ha interessato tre veicoli, entrati in collisione in prossimità dell’ incrocio del bivio Mandarano, punto già noto per l’intenso traffico. Secondo le prime informazioni, l’impatto avrebbe generato momenti di forte rallentamento lungo l’arteria stradale. I soccorsi e la gestione dell’emergenza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, con tre ambulanze, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, ai carabinieri provenienti da Nicosia, agli agenti della polizia locale di Adrano e Biancavilla e al personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente sulla SS121 ad Adrano: tre auto coinvolte, ferite due donne in gravidanza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Codogno, incidente frontale sulla Sp234: due auto coinvolte e tre feritiCodogno (Lodi), 17 aprile 2026 – Paura, giovedì sera 16 aprile 2026, lungo la strada provinciale Mantovana 234, nel di territorio comunale di... Incidente tra due auto sulla Postumia: tre persone ferite, di cui due gravi. Strada chiusa e traffico in tiltFONTANIVA (PADOVA) - Incidente tra due auto lungo la strada regionale Postumia: lo scontro è avvenuto poco dopo le 16. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Strada statale 121, pullman contro un camion: feriti lievi e traffico a rilento verso Catania; Motta S. Anastasia, tamponamento sulla SS 121, traffico in tilt; SS121, Paura allo svincolo di Valcorrente: scontro violento bus-camion; ? ULTIM’ORA – Violento incidente sulla SS121 a Valcorrente: coinvolti pullman e camion. Violento incidente sulla SS121 a Valcorrente: pullman contro camion allo svincolo, cos’è successo? Traffico paralizzato verso Catania, la dinamicaPaura sulla SS121, all’altezza dello svincolo di Valcorrente. Un pullman e un camion sono rimasti coinvolti in un violento incidente in direzione Catania. L’impatto, avvenuto nel territorio di ... alphabetcity.it Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. #ANSA x.com Farsi riassumere in Poste italiane dopo un incidente durante la settimana di prova reddit