Incidente fra tre mezzi sulla variante Appia a Cisterna | grave un ragazzo di 18 anni

Oggi pomeriggio sulla variante Appia a Cisterna si è verificato un incidente che ha coinvolto tre mezzi. Nell'incidente è rimasto ferito un ragazzo di 18 anni, che si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, sulla variante Appia a Cisterna. Dalle informazioni a disposizione tre sono i veicoli coinvolti nel sinistro nel quale è rimasto ferito in maniera seria un ragazzo di 18 anni.Sul posto l’intervento della polizia.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauroUn incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano all'altezza del cosiddetto “Cimitero degli... Morto un ragazzo di 19 anni in un grave incidente d’auto sulla provinciale 9 di Sestu, in SardegnaUn ragazzo di appena 19 anni è morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato sulla Strada Provinciale 9, tra Sestu e Ussana, nelle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente tra più veicoli sulla SS51 di Alemagna; Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO]; Scontro tra tre veicoli in corso Francia: traffico in tilt verso Milano; Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre veicoli, quattro feriti e circolazione nel caos. INCIDENTE MORTALE, SCHIANTO FRONTALE TRA AUTO E MEZZO PESANTE: TRE VITTIMETragico incidente questa mattina lungo Via Emilia Ovest: tre persone hanno perso la vita in uno schianto frontale tra un’auto e un autocarro. Grave il conducente del mezzo pesante. La strada è stata c ... tvqui.it Incidente mortale tra due mezzi pesanti: muore una persona nel VercelleseUn impatto violento, lungo una strada spesso percorsa da mezzi pesanti, ha spezzato una vita e lasciato un’altra persona ferita. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla stra ... giornalelavoce.it Incidente di Pasquetta sulla bonifica: è morta la donna che era a bordo dell’auto Nove giorni di speranze per Valeria Meloni facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com