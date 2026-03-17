Incidente in montagna scivola in un canale sul Col dell’orso | morto escursionista

Un escursionista è deceduto oggi nel Bellunese dopo essere scivolato in un canale sul Col dell’Orso, vicino al Bivacco Murelon. L’incidente è avvenuto nel corso di una passeggiata in montagna e ha coinvolto una persona che stava percorrendo una zona impervia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

(Adnkronos) – Un escursionista è morto oggi, martedì 17 marzo, scivolando in un canale, non distante dal Bivacco Murelon, nel Bellunese. L'uomo era diretto al Bivacco con altri 5 amici. Il gruppo era partito dopo aver lasciato l'auto parcheggiata al Rifugio Bassano e si stava avvicinando al Bivacco Murelon Scopel, posto a 1.483 metri sul Col dell'orso nel Massiccio del Grappa, quando, 200 metri prima, la vittima ha perso l'equilibrio sul sentiero innevato ed è finito in un canale sottostante, fermandosi 250 metri più in basso. Uno dei compagni aveva quindi iniziato a ridiscendere il pendio, salvo poi essere costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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