Scivola sul ghiaccio per venti metri | escursionista salvata con l' elicottero sul Monte Nuda

Un'escursionista toscana di 51 anni è scivolata sul ghiaccio per circa venti metri sul Monte Nuda. L'incidente si è verificato durante un'escursione ad alta quota e ha richiesto l'intervento di un elicottero per il soccorso. La donna è stata recuperata in sicurezza e portata in salvo senza riportare gravi conseguenze.

Brutta disavventura ad alta quota, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, per un'escursionista toscana di 51 anni. Intorno alle 12:30 di oggi, 28 febbraio, la donna è rimasta vittima di una rovinosa caduta mentre percorreva in compagnia di un'amica il sentiero 539, l'itinerario panoramico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Grave caduta sul Monte Melma, escursionista soccorso con l'elicotteroUn escursionista è rimasto ferito oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, durante un'escursione sul Monte Melma, la montagna che si innalza tra Lecco e... Campo Staffi, incubo sul ghiaccio per un’escursionista: salvata da una task force di Vigili del Fuoco e 118Si è conclusa con un lieto fine, una complessa operazione di soccorso in ambiente montano nel territorio di Campo Staffi nel comune di Filettino. Tutti gli aggiornamenti su Monte Nuda. Temi più discussi: Alysa Liu, oro Olimpico di pattinaggio di figura: Sul ghiaccio ho provato una felicità immensa; Pattini d'argento; Cortina torna a splendere nel 2026 e con lei gli sport invernali come il curling: il gioco degli scacchi su ghiaccio conquista tutti; Paura in quota: coppia scivola nel ghiaccio e perde il sentiero, salvati dai soccorritori. Il video del poliziotto che scivola sul ghiaccio per salvare un bambino di 8 anniNel giorno di Natale, nella Contea di Suffolk dello stato di New York, alcuni agenti di polizia hanno salvato la vita a un bambino di 8 anni. Il bambino aveva cercato di attraversare uno stagno ... blitzquotidiano.it Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita per 70 metri, 36enne in gravi condizioni raggiunta dal soccorso alpino e trasportata d'urgenza in ospedaleTIROLO. Scivola sul ghiaccio e precipita per circa 70 metri su un terreno roccioso. Sono stati momenti di paura quelli vissuti da una donna di 36 anni rimasta gravemente ferita durante una esclusione ... ildolomiti.it Articolo e video - L’escursionista, in compagnia di un’amica, si trovava sul sentiero 539 che da passo della Boccaia porta al monte Nuda - facebook.com facebook