Incidente stradale l' assessora Savini si dimette | Responsabilità morale Decisione sofferta

L’assessora Francesca Savini si è dimessa a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto anche il sindaco Alan Fabbri. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. La decisione, definita “sofferta”, è arrivata dopo aver riconosciuto una responsabilità morale legata all'accaduto. La scelta di dimettersi è stata comunicata pubblicamente dall’assessora.

L’incidente dell’assessora Francesca Savini e il sindaco Alan Fabbri non ha portato a conseguenze fisiche. Ma ad una politica: l’amministratrice con delega – tra le altre – a Pnrr e Anagrafe, nella tarda mattinata di sabato 9 maggio – ha infatti rassegnato le proprie dimissioni. Lascia così la.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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