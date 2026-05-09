Incidente stradale | la dinamica dello schianto in cui è morto Giuseppe Vangone
Sabato alle prime ore del mattino, intorno alle 4, un incidente stradale si è verificato in via Settetermini a Boscoreale. Nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 24 anni, residente a Torre Annunziata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Giuseppe Vangone, 24enne di Torre Annunziata, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto sabato intorno alle 4 del mattino in via Settetermini a Boscoreale. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, la Fiat Panda sulla quale.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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