A Monza, martedì sarà reso noto l’esito della perizia che ha ricostruito come si è verificato l’incidente del luglio 2024, in cui due centauri hanno perso la vita dopo uno scontro con un Suv in viale Battisti. La verifica tecnica ha analizzato i dettagli della dinamica dello schianto, ancora al centro dell’attenzione. La pubblicazione del rapporto chiude un iter iniziato con le indagini sulla dinamica dell’incidente.

Monza, 3 Maggio 2026 - E' atteso per martedì l'esito della perizia cinematica per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che nel luglio 2024 è costato la vita a due centauri in viale Battisti a Monza. Era l'ottobre del 2024 quando la gup del Tribunale di Monza Elena Sechi ha nominato il suo perito, con il compito di lavorare fianco a fianco ai consulenti nominati dai difensori dell'indagata di omicidio stradale plurimo, u n'automobilista milanese di 53 anni e delle parti civili, i familiari delle due vittime, Fabio Castelli, monzese di 55 anni direttore amministrativo delle Scuole Parrocchiali San Biagio a Monza e Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò in provincia di Crotone ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, centauri morti in un incidente contro un Suv: in arrivo l’esito della perizia sulla dinamica dello schianto

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