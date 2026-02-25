Ancora un tragico incidente stradale | 36enne morto nello schianto

È il secondo sinistro fatale in 24 ore avvenuto sulle strade bolognesi. Inutili i soccorsi del 118, sul posto anche i carabinieri Un altro incidente mortale sulle strade della provincia bolognese. Un uomo di 36 anni è morto nello schianto avvenuto mercoledì pomeriggio sulla strada provinciale 28 ‘Croce dell’Idice', all'altezza del comune di Castenaso. Si tratta del secondo sinistro mortale in sole ventiquattro ore: martedì mattina a perdere la vita è stato il motociclista 33enne Domenico Ciliento nell'impatto con un camion lungo la Persicetana a Calderara di Reno. La ricostruzione dell'incidente da parte dei carabinieri è ancora in corso. Il 118 è intervenuto intorno alle 13:45 nella via Montanara, trafficato asse di collegamento tra i comuni di Castenaso e San Lazzaro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

