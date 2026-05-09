Incidente stradale a Giaveno ragazzo di 25 anni intubato e portato in elicottero al Cto di Torino

Sabato mattina a Giaveno, alle 11.40, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in strada Coazze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, che hanno trasportato in codice rosso un ragazzo di 25 anni. L’uomo è stato intubato e trasferito in elicottero al Cto di Torino per essere sottoposto a ulteriori cure.

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