Incidente stradale a Giaveno ragazzo di 25 anni intubato e portato in elicottero al Cto di Torino
Sabato mattina a Giaveno, alle 11.40, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in strada Coazze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, che hanno trasportato in codice rosso un ragazzo di 25 anni. L’uomo è stato intubato e trasferito in elicottero al Cto di Torino per essere sottoposto a ulteriori cure.
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto sabato 9 maggio alle 11.40 a Giaveno, in strada Coazze, per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. Il motociclista, 25 anni, è rimasto ferito in modo grave. Il giovane è stato soccorso prima dal personale dell'ambulanza e poi dall'equipe.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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