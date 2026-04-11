Schianto in moto 60enne intubato e portato in ospedale con l' elicottero

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 11 aprile a Sestri Levante, in via Santa Vittoria. Un uomo di circa 60 anni ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in ospedale con l’elicottero. Le condizioni dell’uomo sono considerate gravi.

Grave incidente stradale a Sestri Levante in via Santa Vittoria. Poco dopo le ore 15 di sabato 11 aprile 2026 un uomo di circa 60 anni ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito rovinosamente a terra. Secondo i primi accertamenti in maniera autonoma, senza altri veicoli coinvolti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Schianto auto-moto, centauro portato in ospedalePochi minuti dopo le 6 di sabato 7 marzo 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro... Frontale tra moto e auto a Confiente: 60enne trasportato in elicottero a ParmaL’incidente stradale nel pomeriggio lungo la statale 45, sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone e l’auto infermieristica del 118 di...