Incidente tra Casal Velino e Ascea | spavento per una famiglia con bimbi

Da salernotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera a Casal Velino si è verificato un incidente tra due automobili lungo la strada che porta ad Ascea. Le vetture si sono scontrate in modo violento, creando scompiglio sulla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per assistere i coinvolti, tra cui una famiglia con bambini. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Brutto incidente, stasera, a Casal Velino: lungo la strada che conduce ad Ascea, infatti, per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate. Sul posto, i sanitari e i carabinieri: tanta tensione per una famiglia con bimbi che viaggiava su una delle vetture coinvolte, ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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