Incidente tra Casal Velino e Ascea | spavento per una famiglia con bimbi

Stasera a Casal Velino si è verificato un incidente tra due automobili lungo la strada che porta ad Ascea. Le vetture si sono scontrate in modo violento, creando scompiglio sulla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per assistere i coinvolti, tra cui una famiglia con bambini. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Brutto incidente, stasera, a Casal Velino: lungo la strada che conduce ad Ascea, infatti, per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate. Sul posto, i sanitari e i carabinieri: tanta tensione per una famiglia con bimbi che viaggiava su una delle vetture coinvolte, ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra Casal Velino e Ascea: spavento per una famiglia con bimbi Articoli correlati T-Alento: l’arte della natura rigenera Casal VelinoL’arte contemporanea di Antonio Ievolella trasforma il territorio in una galleria diffusa, tra rigenerazione urbana, cultura e turismo Il progetto si... Leggi anche: Auto fuori strada a Casal Velino, paura per il conducente Una raccolta di contenuti su Casal Velino Temi più discussi: Incidente a Casal Velino tra due auto: tre feriti, si indaga; Casal Velino, scontro tra auto all’uscita del supermercato: tre feriti; Ribattezzata Pioppina, la tartaruga salvata tra Casalvelino e Pioppi: trasferita al centro Anton Dohrn; Incidente tra bus e auto a Polla: ragazza gravemente ferita. Casal Velino, incidente davanti al supermercato: tre feritiMomenti di paura a Casal Velino, dove si è verificato un incidente stradale all’ingresso di un supermercato della zona. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate ... agro24.it Casal Velino, auto fuori strada: caos sulla strada provincialeTanta paura questa mattina a Casal Velino paese per un incidente stradale che ha fatto temere il peggio. Un’auto è finita fuori strada nei pressi della sede del Comune, per cause ancora in corso di ... ilmattino.it La neonata di Casal Velino ha subito un delicato intervento chirurgico al cuore all'Ospedale "Monaldi" di Napoli - facebook.com facebook