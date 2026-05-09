Incidente per il sindaco e l' assessora | auto fuori strada E spunta anche l' alcoltest

Un incidente si è verificato oggi coinvolgendo il sindaco e un’assessora, quando la loro auto è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco, finendo contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato anche un alcoltest per verificare lo stato dei conducenti. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute dei coinvolti.

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