Incidente per il sindaco e l' assessora | auto fuori strada E spunta anche l' alcoltest
Un incidente si è verificato oggi coinvolgendo il sindaco e un’assessora, quando la loro auto è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco, finendo contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato anche un alcoltest per verificare lo stato dei conducenti. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute dei coinvolti.
Un incidente violento, con l’auto che finisce fuori strada, ribaltandosi su un lato e sbattendo contro un palo. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 4 maggio, all’altezza di Porcara, una frazione del Comune di Sermide (Mantova), poco distante da Pilastri, nel territorio bondenese.La.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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