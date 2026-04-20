Giovane finisce con l' auto fuori strada nel Milanese | interviene anche l' elisoccorso dopo l' incidente

Lunedì pomeriggio, lungo una strada comunale nel Milanese, un giovane automobilista ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo tra i campi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui un elicottero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni del giovane coinvolto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Attimi di apprensione per un incidente nel pomeriggio di lunedì lungo la strada comunale numero 134 a Morimondo (Milano): un giovane automobilista è uscito di strada finendo con la vettura tra i campi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18. Sul posto sono subito intervenuti due equipaggi.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incidente a San Martino in strada: ventenne finisce fuori strada con l’auto lungo la via EmiliaSan Martino in Strada (Lodi), 15 febbraio 2026 – Incidente stradale, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, lungo la via Emilia, strada statale 9,... Leggi anche: Incidente tra auto e ciclomotore a Santa Barbara: due minori feriti, interviene anche l’elisoccorso Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Esce di strada e finisce con l’auto in un canale a San Giovanni del Dosso: 26enne illeso; Urtato da un'auto mentre attraversa, giovane finisce al Bufalini: non è grave; Tenta di evitare una buca ma finisce a terra con la moto, 17enne in ospedale. Le foto; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: gravissimo un giovane centauro. Ruba in profumeria e fugge. Giovane finisce in manetteUn furto in pieno centro, la fuga tra le vie della città e poi l’aggressione ai carabinieri nel tentativo di scappare. Si è conclusa con un arresto la serata movimentata di un 23enne tunisino fermato ... ilrestodelcarlino.it Segregò una ragazza: giovane finisce a processoPer quella ragazza di 25 anni doveva essere una vacanza d’amore, in Italia, al mare, e invece si era trasformata nel peggiore incubo della sua vita. Il giovane che aveva conosciuto a San Valentino e ... ilrestodelcarlino.it #salerno Pedone investito in Via Salvatore Gauriglia, 21enne finisce in ospedale. Il giovane è stato investito da un’auto guidata da un 25enne mentre attraversava la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI, attivata dalla facebook