Incidente notturno | auto si schianta contro muro un morto e due feriti gravi
Nella notte si è verificato un incidente stradale a Boscoreale, dove un'auto ha impattato contro un muro. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone in condizioni gravi e una ha perso la vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto e ha sequestrato il veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane di 24 anni non c'è stato nulla da fare.
"> Tragedia Stradale a Boscoreale: Giovane di 24 Anni Perde la Vita. Una serata di festa si è trasformata in dramma in via Settetermini, a Boscoreale, dove un incidente stradale ha portato via la vita a un giovane di 24 anni. Nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2026, la Fiat Panda sulla quale viaggiava Giuseppe Vangone si è schiantata violentemente contro un muro. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Dettagli dell’Incidente e Feriti. La tragedia è avvenuta intorno alle 2:30 del mattino. A bordo della Panda, oltre a Vangone, si trovavano altri due ragazzi, un 22enne e un 20enne, tutti residenti a Torre Annunziata.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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