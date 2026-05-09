Incidente notturno | auto si schianta contro muro un morto e due feriti gravi

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Boscoreale, dove un'auto ha impattato contro un muro. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone in condizioni gravi e una ha perso la vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto e ha sequestrato il veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane di 24 anni non c'è stato nulla da fare.

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