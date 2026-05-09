Boscoreale auto si schianta contro un muro nella notte | morto 24enne due feriti gravi

Nella notte a Boscoreale, un’auto di piccola cilindrata si è schiantata contro un muro. Nell’incidente è deceduto un giovane di 24 anni, mentre altri due ragazzi di Torre Annunziata sono rimasti feriti gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La strada era deserta al momento dell’impatto.

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Tragico incidente nella notte a Boscoreale: una Panda si schianta contro un muro. Morto un 24enne, gravissimi due ragazzi di Torre Annunziata. È di un morto e due feriti gravi il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte a Boscoreale, nel Napoletano. La vittima è G.V., residente a Torre Annunziata, che avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 2 luglio. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per il giovane non c’era già più nulla da fare. Gli altri due occupanti dell’auto, un 22enne e un 20enne, entrambi anche loro di Torre Annunziata, sono stati soccorsi in condizioni gravissime. Dopo le prime cure sul posto, il 22enne è stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, mentre il 20enne è stato ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Boscoreale, auto si schianta contro un muro nella notte: morto 24enne, due feriti gravi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Boscoreale, Fiat Panda contro un muro nella notte: morto Giuseppe Vangone, due giovani feriti Auto si schianta contro un muro nel Napoletano: morto un 24enne, feriti 2 giovaniUn ragazzo di 24 anni, Giuseppe Vangone , è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto a Torre Annunziata, in via Settetermini. Contenuti e approfondimenti Boscoreale, auto si schianta contro un muro: un morto e due giovani in prognosi riservataBoscoreale, Fiat Panda si schianta contro un muro in via Settetermini: un morto e due giovani in prognosi riservata ... ilgiornalelocale.it Auto si schianta contro un muro: muore 24enne, gravi altri due ragazziÈ di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte a Boscoreale nel Napoletano. A perdere la vita è stato Giuseppe Vangone, residente a Torre Annunziata ... ansa.it