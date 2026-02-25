Incidente mortale sul lavoro a Cava de’ Tirreni | muore operaio di 60 anni

L’uomo era rimasto coinvolto in un incidente in un cantiere di via XXV Luglio. Inutili i soccorsi, accertamenti dei carabinieri. CAVA DE’ TIRRENI – Ancora un incidente mortale sul lavoro nel Salernitano. Un operaio di 60 anni, originario di Siano, ha perso la vita dopo un grave episodio avvenuto in un cantiere edile nella città metelliana. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava al lavoro in un cantiere situato in via XXV Luglio. In condizioni apparse fin da subito critiche, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni. Secondo le prime ricostruzioni, ad accompagnarlo in ospedale sarebbe stato un collega. Nonostante i tentativi del personale sanitario di salvargli la vita, il 60enne è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, che hanno ascoltato le persone presenti al momento dei fatti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Zon.it

