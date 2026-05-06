Scontro mortale a Scarlino | muore sul colpo un uomo di 56 anni

Un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino. L’incidente si è verificato in modo repentino, coinvolgendo almeno un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

SCARLINO – Un tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata sulla strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino. L’allarme alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 7,30 a seguito di un violento scontro che ha visto coinvolte due autovetture. Il bilancio del sinistro è drammatico: un uomo di 56 anni ha perso la vita sul colpo. Serie le condizioni di un altro conducente, un giovane di 25 anni, che dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasferito d’urgenza al policlinico senese delle Scotte a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2, seppur in codice giallo. Una terza persona coinvolta nell’incidente è stata invece trasportata all’ospedale di Grosseto con ferite lievi, classificate come codice minore.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scontro mortale a Scarlino: muore sul colpo un uomo di 56 anni Notizie correlate Incidente mortale a Nettuno: muore un uomo di 70 anni dopo uno scontro frontaleUn grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Nettuno nella serata di ieri. Uomo di 64 anni muore sul colpo schiacciato dal trattoreTragedia nella mattinata di oggi – mercoledì 11 marzo – a Serle, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto in un...