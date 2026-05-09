Incidente in cava a Massa-Carrara | i sindacati chiedono misure concrete
Un grave incidente si è verificato oggi in una cava nella provincia di Massa-Carrara, coinvolgendo un lavoratore. I sindacati hanno richiesto l’adozione di misure concrete per evitare ulteriori incidenti e migliorare la sicurezza sul sito. Restano da chiarire le cause precise dell’incidente e le modalità con cui le organizzazioni sindacali intendono trasformare il dialogo in interventi pratici ed efficaci.
? Domande chiave Cosa ha causato esattamente il grave infortunio nella cava di Massa?. Come intendono i sindacati trasformare il dialogo in misure operative reali?. Chi dovrà rispondere delle lacune nella gestione della sicurezza sul campo?. Quali nuovi protocolli verranno adottati per evitare altri incidenti simili?.? In Breve Daniele Battistini, Andrea Giannuzzi e Francesco Ventimiglia firmano il comunicato congiunto.. I sindacati FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil chiedono misure operative immediate.. Il tavolo permanente sulla sicurezza deve tradurre il dialogo in procedure quotidiane.. Le autorità devono trasformare le richieste sindacali in atti normativi vincolanti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Edilizia, allarme rincari: ANCE e sindacati chiedono misure urgentiTempo di lettura: 2 minuti“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di...
Cade da una scala e batte violentemente la testa: incidente in Cava a Carrara, 50enne in codice rossoCarrara, 9 maggio 2026 – Incidente sul lavoro a Carrara in una cava del bacino di Miseglia.