Incidente in cava a Massa-Carrara | i sindacati chiedono misure concrete

Un grave incidente si è verificato oggi in una cava nella provincia di Massa-Carrara, coinvolgendo un lavoratore. I sindacati hanno richiesto l’adozione di misure concrete per evitare ulteriori incidenti e migliorare la sicurezza sul sito. Restano da chiarire le cause precise dell’incidente e le modalità con cui le organizzazioni sindacali intendono trasformare il dialogo in interventi pratici ed efficaci.

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