Edilizia allarme rincari | ANCE e sindacati chiedono misure urgenti

Da anteprima24.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settimane si segnalano aumenti nei costi delle materie prime e dei materiali edili, creando preoccupazione tra imprese e lavoratori del settore. ANCE e sindacati hanno richiesto interventi immediati per contenere i rincari, che stanno complicando i progetti di costruzione e ristrutturazione. La situazione si aggrava con variazioni di prezzo che si susseguono rapidamente e senza segnali di stabilizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio e con aumenti dei costi di trasporto ”, spiega il presidente Ance Avellino Silvio Sarno. “ Purtroppo gli effetti delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Iran sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che nel territorio di Avellino è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del Pnrr nei tempi previsti”, continua il presidente Ance Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

edilizia allarme rincari ance e sindacati chiedono misure urgenti
© Anteprima24.it - Edilizia, allarme rincari: ANCE e sindacati chiedono misure urgenti

Articoli correlati

Edilizia, Ance: "Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione, servono misure urgenti"A lanciare l’allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche"...

I rincari colpiscono anche l'edilizia, l'allarme di Ance MessinaNumerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nel territorio di Messina, a causa degli effetti...

Una selezione di notizie su Edilizia allarme rincari ANCE e...

Temi più discussi: Da tutto il Sistema Ance l’allarme per il rincaro dei prezzi dei materiali in seguito al conflitto nel Golfo - ANCE; Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione in Emilia-Romagna: l’allarme di Ance; I rincari colpiscono anche l'edilizia, l'allarme di Ance Messina; Edilizia, Ance: Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione, servono misure urgenti.

CARO MATERIALI, ANCE SIENA LANCIA L'ALLARME: INTERVENTO URGENTEAumentano i prezzi dei materiali da costruzione e le imprese del settore lanciano l’allarme. A segnalarlo è ANCE Siena, che negli ultimi giorni ha raccolto numerose segnalazioni da parte delle aziende ... oksiena.it

Edilizia, ANCE Foggia lancia l’allarme: Impennata dei prezzi dei materiali, servono interventi urgentiNuove preoccupazioni nel settore delle costruzioni in Capitanata per il forte aumento dei prezzi delle materie prime. A lanciare l’allarme ... immediato.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.