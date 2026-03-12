Edilizia allarme rincari | ANCE e sindacati chiedono misure urgenti

Da settimane si segnalano aumenti nei costi delle materie prime e dei materiali edili, creando preoccupazione tra imprese e lavoratori del settore. ANCE e sindacati hanno richiesto interventi immediati per contenere i rincari, che stanno complicando i progetti di costruzione e ristrutturazione. La situazione si aggrava con variazioni di prezzo che si susseguono rapidamente e senza segnali di stabilizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti "Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l'acciaio e con aumenti dei costi di trasporto ", spiega il presidente Ance Avellino Silvio Sarno. " Purtroppo gli effetti delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Iran sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell'edilizia, che nel territorio di Avellino è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del Pnrr nei tempi previsti", continua il presidente Ance Avellino.