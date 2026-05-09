Incidente al Pigneto | perdono controllo dello scooter in sharing e finiscono in terra due ferite Grave una 36enne

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato nel quartiere Pigneto quando una donna ha perso il controllo di uno scooter in sharing, cadendo a terra con la passeggera a bordo. La donna di 36 anni è rimasta gravemente ferita, mentre anche l’altra donna ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato le ferite in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

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Ha perso il controllo dello scooter in sharing ed è finita in terra. Una donna, rimasta ferita assieme alla passeggera che portava. L'incidente stradale è avvenuto nella notte al Pigneto. Le due sono state poi trasportate in ospedale.Incidente al PignetoIl sinistro è avvenuto intorno alle 4:00.🔗 Leggi su Romatoday.it

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