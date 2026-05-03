Questa mattina nel Milanese due giovani di 25 anni sono deceduti dopo aver perso il controllo dello scooter e finito in un burrone. Alcuni passanti hanno scoperto i corpi senza vita nel corso della giornata. La polizia è intervenuta per i rilievi sul luogo dell’incidente e sta accertando le cause dell’accaduto. La dinamica dell’incidente rimane al momento oggetto di indagini.

Tragico ritrovamento questa mattina nel Milanese, dove alcuni passanti hanno rinvenuto i corpi senza vita di due giovani, che avrebbero perso il controllo dello scooter e finiti in un burrone. Purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, non c'era già più nulla da fare. Stando a quanto riferito fino ad ora, l'allarme è scattato stamani, domenica 3 maggio, intorno alle ore 8.00. Due passanti stavano passeggiando sulla strada comunale 704, che collega i comuni di Tribiano e Mulazzano a sud di Milano, e hanno notato i corpi. Da qui la chiamata al NUE, che ha mandato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento Volontario di Melegnano, gli operatori sanitari del 118, arrivati con i mezzi di soccorso, e i carabinieri del Comando di Tribiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perdono il controllo dello scooter e finiscono in un burrone: morti due venticinquenni

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