Scontro auto-scooter | due giovani finiscono a terra doloranti

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri (22 febbraio) in via Nazionale Appia, nel territorio di Casagiove. L'impatto ha coinvolto un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio sono stati i due giovani in sella al motociclo che sono finiti a terra. L'impatto è avvenuto nei pressi di alcuni locali e quindi i due sono stati immediatamente soccorsi. Le condizioni dei due ragazzi non sembrerebbero gravi anche se uno sarebbe stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scontro fra moto, due giovani finiscono in ospedaleDue giovani sono finiti in ospedale dopo un incidente tra moto avvenuto oggi nel pomeriggio a Monticello Brianza.

Scontro violento tra due auto. In tre finiscono in ospedaleNella notte tra lunedì e martedì, si è verificato un incidente stradale lungo via Gaetano da Cerreto a Recanati.

Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall'Iper: in prognosi riservata centauro 72enneL'INCIDENTE. L'impatto in via Dolomiti nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio. La Lancia Y, nonostante l'obbligo di svoltare a destra, avrebbe girato a sinistra, da dove stava sopraggiungendo lo s ...

Scontro tra auto e scooter nell'Aretino, feriti due ragazzi di 17 anni: soccorsi e trasportati in ospedaleDue 17enni sono rimasti feriti in un incidente che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter nell'Aretino. Sono intervenuti il 118 con l'ambulanza, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e ...

