Incidente a Torre Canavese auto fuori strada | feriti 4 giovani uno elitrasportato al Cto di Torino
Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, un'auto è uscita di strada in via Breia a Torre Canavese. Quattro giovani sono rimasti feriti e tre di loro sono stati trasportati in ospedale, uno in codice rosso con l’elisoccorso diretto al Cto di Torino. L’intervento del 118 di Azienda Zero è durato diverse ore, con i soccorritori che hanno lavorato per stabilizzare le vittime e gestire la situazione.
Ennesimo intervento nella giornata di sabato 9 maggio da parte del 118 di Azienda Zero. Nel pomeriggio il personale sanitario è intervenuto a Torre Canavese in via Breia dove un'auto è finita fuori strada. Sul posto è stato inviato l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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