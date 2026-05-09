Incidente a Torre Canavese auto fuori strada | feriti 4 giovani uno elitrasportato al Cto di Torino

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, un'auto è uscita di strada in via Breia a Torre Canavese. Quattro giovani sono rimasti feriti e tre di loro sono stati trasportati in ospedale, uno in codice rosso con l’elisoccorso diretto al Cto di Torino. L’intervento del 118 di Azienda Zero è durato diverse ore, con i soccorritori che hanno lavorato per stabilizzare le vittime e gestire la situazione.

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