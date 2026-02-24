Incidente a Torino Pozzo Strada | uomo investito da un' auto è stato trasportato in ospedale

Un uomo è stato investito da un’auto a Torino, nel quartiere Pozzo Strada, a causa di un’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. L’automobilista non è riuscito a evitare la persona che attraversava la strada, provocando la caduta dell’uomo sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani a Torino. Un'auto Toyota Aygo, che procedeva su corso Peschiera in direzione dell'incrocio con i corsi Monte Cucco e Monte Grappa, ha investito un uomo che stava attraversando la strada. L'uomo, in condizioni non gravi, è stato trasportato all'ospedale Cto da un'ambulanza del 118 Azienda Zero. I rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia locale, i cui agenti stanno cercando di ricostruire definitamente la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

