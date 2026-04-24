Stasera a Massa, nel viale Roma, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto intorno alle 19.30. Sul luogo sono arrivati immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione e ricostruendo la dinamica dell’impatto. Un motociclista ha riportato ferite gravi e si trova sotto assistenza medica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

MASSA (MASSA CARRARA) – Grave incidente stradale stasera, 24 aprile 2026, a Massa. Intorno alle 19.30 nel viale Roma si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 56 anni, che ha riportato un politrauma. Le sue condizioni sono apparse subito serie. L’uomo è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello, a Pisa, in codice rosso. Nell’incidente è rimasta ferita anche il conducente dell’auto ma le sue condizioni sono risultate meno gravi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale Apuane. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Massa, le ambulanze della Pubblica assistenza di Carrara e della Misericordia di Massa, oltre ai Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa: scontro auto-moto nel viale Roma, centauro in gravi condizioni

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