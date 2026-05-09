Incidente a Maiori anziano investito da un motorino sul lungomare
Nella serata di oggi a Maiori, un uomo di età avanzata è stato investito da un motorino mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo il lungomare. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19, creando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’accaduto.
Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Maiori, dove un anziano è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali la strada del lungomare, poco prima delle 19.La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato travolto da un motociclo il cui conducente non si sarebbe.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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