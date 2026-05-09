Incidente a Maiori anziano investito da un motorino sul lungomare

Nella serata di oggi a Maiori, un uomo di età avanzata è stato investito da un motorino mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo il lungomare. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19, creando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’accaduto.

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