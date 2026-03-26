Opera d’arte vandalizzata sul lungomare di Maiori | aperta un' indagine

La Polizia Locale di Maiori ha avviato un’indagine dopo che un’opera d’arte situata sul lungomare è stata danneggiata. L’opera rappresenta un messaggio contro la guerra e si trovava in un’area pubblica. Gli agenti stanno raccogliendo elementi per identificare chi ha compiuto il gesto vandalico. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’atto o sui potenziali responsabili.

In azione la Polizia Locale di Maiori che ha aperto un’indagine per trovare l’autore dell’atto vandalico contro l’opera d’arte che denuncia l’irreversibilità della guerra. Gli uomini del comandante Gianluca Ossignuolo stanno passando al vaglio le immagini della videosorveglianza urbana per identificare l’autore del danneggiamento dell’opera d’arte e procedere alle vie legali del caso, così come previsto dal Codice civile e dal codice penale. L’opera, che riproduce un soldatino giocattolo a dimensioni umane in resina e cemento, era stata installata stamattina sul lungomare nell’ambito delle due grandi rassegne d’arte contemporanea curate da Michele Citro, “Dolce Vita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Opera d’arte vandalizzata sul lungomare di Maiori: aperta un'indagine Articoli correlati Maiori, sul Corso Reginna prende forma “Maiori Walk’in Art”Arredo urbano e memoria collettiva per raccontare la storia della città Maiori affida al proprio Corso una nuova funzione: raccontarsi. Indagine aperta a Genova sul crollo sulla Aurelia: sospetti di negligenza da parte della struttura pubblicaUn’indagine penale è stata avviata dalla Procura di Genova dopo il crollo di un tratto della strada statale Aurelia, avvenuto in una zona montuosa...