Nella notte, un'auto è uscita di strada sulla strada statale 131 a Sassari, finendo fuori dalla carreggiata e incastrata tra le lamiere. L'incidente ha coinvolto un uomo che è rimasto bloccato all’interno del veicolo. La vettura ha superato un muretto di contenimento prima di fermarsi, ma ancora non sono chiari i motivi che hanno portato alla perdita di controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a superare il muretto di contenimento?. Quali fattori hanno causato la perdita di controllo nella notte?. Cosa hanno scoperto i Vigili del Fuoco durante l'estrazione del ferito?. Perché quel tratto della ex 131 è considerato pericoloso?.? In Breve Incidente avvenuto sabato 2 maggio 2026 intorno alle ore 22.30.. Soccorso coordinato tra Vigili del Fuoco e personale del 118 di Sassari.. Polizia Stradale effettua rilievi tecnici sul bivio della ex 131.. Indagini in corso sulla tenuta del muretto di contenimento colpito.. Un uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo dopo che la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata ieri sera verso il bivio della ex 131, nel territorio di Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, auto fuori strada sulla 131: uomo incastrato tra le lamiere

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