Oggi alle prime ore del mattino, un’auto è uscita di strada in una zona di Calcinaia, provocando il ferimento del conducente, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti poco dopo le 6:40 per estrarlo e prestare soccorso. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 per le prime cure e il trasporto in ospedale.

L’uomo è rimasto ferito ed impossibilitato ad uscire. Il personale VVF con apposite attrezzature ha tagliato e divaricato le lamiere permettendo al personale medico di accedere nell’abitacolo e prestare soccorso sanitario. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Calcinaia, incidente stradale: auto esce di strada, conducente ferito e incastrato fra le lamiere

Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiereL'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano.

Leggi anche: Lucca: auto si schianta nella notte contro guard rail. Conducente incastrato fra le lamiere