Nuovi dettagli emergono dall'inchiesta sulla movida e il mondo del calcio, che coinvolge settanta professionisti delle notti milanesi. Durante le serate organizzate dall’agenzia locale, sono stati trovati oggetti dal valore di circa ventimila euro e sono emersi riferimenti a un tariffario noto come “Mafia Show”. Le indagini continuano a chiarire i collegamenti tra gli eventi notturni e alcune figure del calcio.

Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Capello sulla corsa Champions: «Milan in difficoltà, la Roma ha trovato il suo 9. Juve? Serve Yildiz» Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inchiesta movida e calciatori: bottiglie da 20mila euro e il tariffario “Mafia Show”

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