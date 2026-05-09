Inchiesta movida e calciatori | bottiglie da 20mila euro e il tariffario Mafia Show

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi dettagli emergono dall'inchiesta sulla movida e il mondo del calcio, che coinvolge settanta professionisti delle notti milanesi. Durante le serate organizzate dall’agenzia locale, sono stati trovati oggetti dal valore di circa ventimila euro e sono emersi riferimenti a un tariffario noto come “Mafia Show”. Le indagini continuano a chiarire i collegamenti tra gli eventi notturni e alcune figure del calcio.

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