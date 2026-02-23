Una scena di degrado davanti al monumento alle vittime delle Foibe in piazza Abba a Civitanova, causata da un bivacco notturno, ha lasciato vetri di bottiglie rotte e bicchieri di plastica sparsi sul pavimento. La mattina seguente, i resti della movida si trovavano ancora in terra, con frammenti di vetro e involucri abbandonati tra le stele. La presenza di rifiuti e detriti testimonia un episodio di inciviltà che ha interessato l’area. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Un bivacco davanti al monumento alle vittime delle Foibe in pizza Abba, a Civitanova, l’altra notte e ieri mattina i resti erano rimasti in terra: vetri rotti di bottiglie di Campari, di vino e di gin ormai vuote e abbandonate a ridosso delle stele, bicchieri di plastica sparsi qua e là. Sul lungomare sud lo stesso brutto spettacolo. Nell’area verde tra via Montello e via Isonzo i resti delle notti alcoliche e anche qui bottiglie e lattine lasciate sull’erba. Sono scene che purtroppo si ripetono ogni mattina successiva alle notti della movida. Queste situazioni pongono l’interrogativo dei controlli, e dell’efficacia dei provvedimenti emessi dal Comune, esattamente un anno fa – era il gennaio del 2025 – quando venne varata l’ordinanza che vieta il consumo di alcool nelle aree pubbliche cittadine durante la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notte di disordini in centro: "Tra bottiglie rotte e sangue, la città non è più sicura"Una notte di scontri e caos nel centro di Parma.

Notte di disordini in centro: “Tra bottiglie rotte e sangueUna notte di disordini ha scosso il centro di Parma.

Come tagliare perfettamente una bottiglia di vetro con la fisica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bottiglie rotte e bicchieri. Degrado dopo la movida; Alcolici, coprifuoco notturno. Il Comune vieta la vendita in centro; Germanedo ostaggio della maleducazione, residenti e commercianti esasperati.

Bottiglie di alcolici e bicchieri: la procura spiega cosa c’era vicino alla piscina in cui è morta Simona CinàLa Procura di Termini Imerese interviene sul caso di Simona Cinà, la pallavolista trovata morta durante una festa in una villa a Bagheria: Nei pressi del bancone adibito a bar sono stati rinvenuti ... fanpage.it

Mistero al ristorante stellato: rubano bottiglie da 6 euro ma distruggono quelle costose, cibo e bicchieriI malviventi si sono intrufolati in sala, cucina e persino nella cantina del rinomato ristorante stellato la Zanzara a Codigoro, Ferrara, distruggendo tutto ma senza portare via nulla di valore. fanpage.it

Raid di ignoti, allo stadio di #Saronno, alla vigilia del derby con il #Legnano: tribuna centrale e box stampa disseminati di bottiglie rotte e rifiuti - facebook.com facebook