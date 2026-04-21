Un’indagine in corso sta coinvolgendo alcuni ambienti di Milano, concentrandosi su un presunto giro di escort di alta gamma frequentato da persone appartenenti a settori come il calcio e la Formula Uno. La questione si sta espandendo, con nuove informazioni che emergono e aggiungono dettagli alle indagini in corso. Le autorità stanno verificando diversi aspetti legati a questi incontri e alle persone coinvolte.

Si allarga il quadro dell’inchiesta sul presunto giro di escort di lusso legato alla movida milanese ed emergono dettagli sempre più rilevanti sull’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di quattro arresti domiciliari e al sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro. Un intervento deciso, coordinato dalla Procura di Milano, che ha acceso i riflettori su un sistema articolato e ben organizzato, capace di muoversi tra locali esclusivi, hotel di lusso e una clientela facoltosa, tra cui vip e sportivi, ed ora, viene rivelato, anche piloti di Formula Uno. Secondo gli inquirenti, non si trattava di episodi isolati ma di un vero e proprio modello di business illecito, fondato su un’offerta integrata di intrattenimento e servizi riservati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Escort, champagne e segreti: l’inchiesta che scuote la movida di Milano, tra calciatori e piloti di Formula Uno

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