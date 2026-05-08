Caso arbitri Schenone addetto arbitri Inter sentito dai pm da più di due ore

Oggi si svolge un’udienza importante nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri, con il pubblico ministero che sta ascoltando come testimone un addetto agli arbitri dell’Inter. La testimonianza di Maurizio Schenone, che ha parlato per oltre due ore, rappresenta un passaggio chiave nel procedimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti dell’audizione o sui risultati preliminari dell’indagine.

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Giornata cruciale per l’inchiesta arbitri, con il pubblico ministero Maurizio Ascione che sta ascoltando il club manager referee dell’Inter Maurizio Schenone in qualità di testimone. Dopo, ascolterà Dino Tommasi, attuale responsabile della designazione arbitrale dopo l’autosospensione di Rocchi. Schenone è stato convocato come persona informata sui fatti e non risulta al momento indagato. Stranamente oggi non c'era una riga né sul Corriere della Sera né sulla Gazzetta a proposito di Schenone in Procura. Schenone in Procura: i dettagli L'audizione è iniziata alle 10:30 e Schenone è ancora dentro. Secondo l’ipotesi della Procura,...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caso arbitri, Schenone (addetto arbitri Inter) sentito dai pm da più di due ore DA INTERCETTAZIONI IL DIRIGENTE INTER SCHENONEDA TESTIMONIANZE NON ESISTONO ARBITRI SGRADITI Notizie correlate Chi è Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri dell'Inter citato da Rocchi nelle intercettazioniSi chiama, nella dicitura anglofona, club referee manager: è il dirigente che si occupa della materia arbitrale, figura ormai diffusa negli... Caso Rocchi, davanti al pm Schenone (Inter) e gli altri addetti agli arbitri dei clubNell’inchiesta sugli arbitri c’è una nuova figura finita sotto la lente d’ingrandimento: il club referee manager, l’uomo ingaggiato dalle squadre per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chi è Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri dell'Inter citato da Rocchi nelle intercettazioni; Giorgio Schenone, chi è l’addetto agli arbitri dell’Inter coinvolto nell’inchiesta su Rocchi; Rocchi intercettato: Nel dialogo a San Siro cita Schenone, l’addetto agli arbitri dell’Inter; Caso Rocchi, attesa l'audizione di Schenone dai Pm: le ultime news sull'inchiesta. Inchiesta arbitri, il dirigente nerazzurro Schenone in ProcuraL'addetto agli arbitri dell'Inter sentito dai magistrati milanesi, sarebbe lui il Giorgio di cui parlano in un'intercettazione l'ex designatore Rocchi e l'ex supervisore Var Gervasoni, entrambi inda ... rainews.it Caso Rocchi, attesa l'audizione di Schenone dai Pm: le ultime news sull'inchiestaContinua l'inchiesta sulle designazioni arbitrali. Attesa l'audizione da parte dei Pm di Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, che potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti già nelle ... sport.sky.it Caso arbitri, interrogati Pinzani e Butti: escono altre intercettazioni con Rocchi x.com Passione Inter. . Continua la festa per lo scudetto dell'Inter mentre si accende il mercato tra le parole di Marotta, le cessioni, nuovi acquisti, il caso arbitri e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti facebook