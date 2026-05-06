Inchiesta arbitri Butti e Pinzani ascoltati per oltre tre ore davanti al pm Poi toccherà a Schenone

La procura di Milano ha ascoltato come testimoni Andrea Butti e Riccardo Pinzani, rispettivamente per oltre tre ore, nell'ambito di un'inchiesta sul sistema arbitrale. Dopo questa fase, sarà il turno di un altro individuo coinvolto, identificato come Schenone. Le testimonianze fanno parte di un'indagine in corso che riguarda questioni legate alla gestione e alle procedure degli arbitri.