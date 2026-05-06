Inchiesta arbitri Butti e Pinzani ascoltati per oltre tre ore davanti al pm Poi toccherà a Schenone
La procura di Milano ha ascoltato come testimoni Andrea Butti e Riccardo Pinzani, rispettivamente per oltre tre ore, nell'ambito di un'inchiesta sul sistema arbitrale. Dopo questa fase, sarà il turno di un altro individuo coinvolto, identificato come Schenone. Le testimonianze fanno parte di un'indagine in corso che riguarda questioni legate alla gestione e alle procedure degli arbitri.
Prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale: ascoltati come testimoni Andrea Butti e Riccardo Pinzani. Nel mirino dei magistrati i presunti contatti illeciti tra club e vertici arbitrali per le designazioni pilotate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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