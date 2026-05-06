Inchiesta arbitri le notizie di oggi | il pm ascolterà nuovi testimoni

Oggi si è appreso che il pubblico ministero ha programmato di ascoltare nuovi testimoni nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con approfondimenti in corso riguardo alle valutazioni e alle eventuali responsabilità. La procura sta procedendo con le indagini, e le testimonianze raccolte potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle procedure e sui controlli nel mondo del calcio professionistico.

(Adnkronos) – L'inchiesta arbitri resta uno dei temi del momento in Serie A. A che punto sono le indagini oggi, mercoledì 6 maggio? Al via le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano che vede cinque indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l'ex designatore arbitrale (autosospeso) Gianluca Rocchi. Tra le persone che a breve saranno ascoltate dal pubblico ministero Maurizio Ascione, come persone informate sui fatti, compare anche Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A. Tra i nomi dei prossimi testimoni c'è anche quello di Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, mentre bisognerà attendere ancora qualche giorno per sentire Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo ascoltati mesi fa: emergono nuovi dettagli! Le ultimissime notizieCalciomercato Barcellona, pronta un’offerta da 90 milioni dalla Saudi Pro League per Raphinha: il club valuta la cessione Calciomercato Roma, colpo... Leggi anche: Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni sentito dai PM, le ultime news Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, le news di oggi sulle nuove attività d’indagine in corso; Inchiesta arbitri, indagine si allarga? Arrivano nuovi testimoni. Le news sull'Inter; L'inchiesta sugli arbitri, 'i colleghi sapevano delle scelte di Rocchi'; Oltre ai 5 indagati noti ci sono altri iscritti: Nessuno club coinvolto. Cosa sta succedendo. Inchiesta arbitri, le notizie di oggi: il pm ascolterà nuovi testimoniL'inchiesta arbitri resta uno dei temi del momento in Serie A. A che punto sono le indagini oggi, mercoledì 6 maggio? Al via le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano che ... adnkronos.com Inchiesta arbitri, al via le nuove audizioni di testimoniPrenderanno il via da domani mercoledì 6 maggio le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati, al momento, per concorso in frod ... ansa.it Inchiesta arbitri, la nuova lista: ci sono dirigenti di Serie A e Lega - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, da domani al via le nuove audizioni: sarà ascoltato anche Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A x.com