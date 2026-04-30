Il supervisore Var Andrea Gervasoni, coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri, è stato convocato oggi dal pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione per rispondere alle accuse di concorso in frode sportiva. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che si è autosospeso, non parteciperà all'audizione. Nel frattempo, si discute del possibile fallo di N’dicka su Bisseck durante la partita tra Inter e Roma.

Il supervisore Var Andrea Gervasoni indagato – come il designatore arbitrale (autosospeso) Gianluca Rocchi – per concorso in frode sportiva è pronto a rispondere oggi al pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione. L’appuntamento, in programma alle ore 11, è nella caserma della Guardia di finanza in via Oglio. Sarà il solo a presentarsi: Rocchi ha ‘declinato’ l’invito e non si farà interrogare nell’inchiesta sugli arbitri che rischia di diventare una nuova Calciopoli. Assistito dall’avvocato Michele Ducci, Gervasoni è pronto a chiarire la contestazione presente nell’avviso e riguardante la partita Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025, con un rigore concesso dall’arbitro agli emiliani e poi revocato su intervento della sala Var.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Inchiesta arbitri: parla Gervasoni, Rocchi diserta. Inter-Roma, nel mirino il contatto tra N’dicka e Bisseck.

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