Durante un’audizione durata tre ore, il club referee manager dell’Inter ha presentato la sua linea difensiva in merito all’inchiesta sugli arbitri, respingendo le accuse mosse. L’inchiesta giudiziaria, che coinvolge il mondo del calcio italiano, prosegue senza interruzioni e si concentra sui presunti condizionamenti nel settore arbitrale. Il procedimento avviene sotto la supervisione del pubblico ministero incaricato delle indagini.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, la linea difensiva di Schenone nelle tre ore di audizione! Il club referee manager dell’Inter ha respinto così le accuse

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