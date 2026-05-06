Nella giornata di oggi, in ambito di un'inchiesta sugli arbitri, sono stati ascoltati in Procura sia un dirigente di una squadra di calcio sia il responsabile del settore arbitrale di un club di Serie A. Le conversazioni rilasciate riguardano questioni legate alle recenti partite e alle decisioni arbitrali. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali accuse o implicazioni legali. Le indagini proseguono con ulteriori approfondimenti.

di Francesco Spagnolo Inchiesta arbitri, in Procura sono stati ascoltati sia Butti che Pinzani. Cosa sta succedendo e quali sono le prossime mosse nell’indagine. Il mondo del calcio italiano si trova attualmente nel pieno di una tempesta giudiziaria senza precedenti. La Procura di Milano sta infatti portando avanti con estrema determinazione l’ inchiesta arbitri, un filone investigativo che mira a fare luce su presunte zone d’ombra nella gestione delle direzioni di gara e dei rapporti tra i vertici arbitrali e le società di vertice. Il cuore delle indagini riguarda l’ipotesi di un concorso in frode sportiva, un’accusa pesantissima che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di figure di primissimo piano del panorama nazionale, tra cui l’ex designatore Gianluca Rocchi e l’ex supervisore del sistema VAR Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura Butti e il referee manager club della Lazio. Le ultime novità

Gli arbitri durante le partite della Lazio

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani. Gli ultimi sviluppiMateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».

Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura dirigenti della Lega e club referee manager: cosa succede oggiAscoltato come testimone, per oltre tre ore in Procura a Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale, Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, via alla fase 2: il responsabile dei calendari Andrea Butti sarà sentito in settimana; Inchiesta arbitri, la Procura convoca esponenti della Lega Serie A come 'persone informate sui fatti'; Inchiesta arbitri, le news di oggi sulle nuove attività d’indagine in corso; Butti, l’ex Inter che fa i calendari Serie A finisce nell’inchiesta arbitri! Convocato in Procura.

Inchiesta arbitri, sono stati ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani. La ricostruzione della vicendaInchiesta arbitri, sono stati ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani. La ricostruzione della vicenda ... calcionews24.com

Inchiesta arbitri, Butti e Pinzani ascoltati per oltre tre ore davanti al pm. Poi toccherà a SchenoneProsegue l'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale: ascoltati come testimoni Andrea Butti e Riccardo Pinzani ... fanpage.it

Inchiesta arbitri, Andrea #Butti si è presentato in Procura a Milano x.com

«Butti era il punto di riferimento diretto per tutte le esigenze organizzative e logistiche legate alla sala VAR e agli spazi connessi. » Andrea Butti, attuale Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, è stato invitato dalla Procura di Milano a fornire c - facebook.com facebook