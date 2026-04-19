Incendio a Beinasco | a fuoco una ditta gigantesca colonna di fumo nero visibile da distante

Nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile 2026, un vasto incendio si è sviluppato a Beinasco, coinvolgendo il capannone di una ditta di trasporti situata in via Frejus. Una colonna di fumo nero si è sollevata dall’edificio, visibile a distanza e attirando l’attenzione nella zona industriale della cittadina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un maxi-incendio è divampato nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile 2026, a Beinasco. Il rogo ha colpito il capannone della Speed Service, un'azienda di trasporto merci situata in via Frejus, nella zona industriale della cittadina. Un'alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Carignano: rimorchio di un tir prende fuoco durante la marcia, colonna di fumo visibile da distanteIl rimorchio di un tir ha preso improvvisamente fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, mentre il mezzo pesante percorreva l'ex... Panoramica sull’argomento Maxi incendio a Beinasco: in fiamme la Speed Service in via FrejusMaxi incendio, questa mattina (domenica 19 aprile) in via Frejus 1 a Beinasco. Il rogo è divampato all’interno dell’azienda di trasporto merci Speed Service, nella zona industriale del centro ... ecodelchisone.it Incendio in un edificio industriale, colonne di fumo imponentiSul posto ci sono sette squadre vigili del fuoco di Torino. Evacuazione in corso a scopo precauzionale di alcue case vicine ... rainews.it