Incendio a Beinasco | a fuoco una ditta gigantesca colonna di fumo nero visibile da distante

Da torinotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile 2026, un vasto incendio si è sviluppato a Beinasco, coinvolgendo il capannone di una ditta di trasporti situata in via Frejus. Una colonna di fumo nero si è sollevata dall’edificio, visibile a distanza e attirando l’attenzione nella zona industriale della cittadina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un maxi-incendio è divampato nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile 2026, a Beinasco. Il rogo ha colpito il capannone della Speed Service, un'azienda di trasporto merci situata in via Frejus, nella zona industriale della cittadina. Un'alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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