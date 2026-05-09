Incendio in deposito agricolo a Santa Lucia di Serino | tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco dell’Avellino sono intervenuti in una strada del comune di Santa Lucia di Serino per spegnere un incendio che ha interessato una struttura in ferro utilizzata come deposito agricolo. La baracca si trova all’interno di un fondo agricolo di proprietà di un’azienda locale. L'intervento è durato alcune ore, senza riportare feriti o danni ad altre strutture nelle vicinanze.

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