Incendio in deposito agricolo a Santa Lucia di Serino | tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco
Nel tardo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco dell’Avellino sono intervenuti in una strada del comune di Santa Lucia di Serino per spegnere un incendio che ha interessato una struttura in ferro utilizzata come deposito agricolo. La baracca si trova all’interno di un fondo agricolo di proprietà di un’azienda locale. L'intervento è durato alcune ore, senza riportare feriti o danni ad altre strutture nelle vicinanze.
Nel tardo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in Via Corte Marine, nel comune di Santa Lucia di Serino, per un incendio che ha interessato una baracca in ferro adibita a deposito agricolo, situata all’interno di un fondo in uso a un’azienda agricola.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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